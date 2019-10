Death Stranding: il nuovo spot italiano mostra una figura gigantesca!

Le voci, alla fine si sono rivelate veritiere, ed è davvero stato pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding. Non si tratta di quello destinato ad accompagnare il lancio, dal momento che manca ancora un mese all'uscita, bensì di un filmato intitolato The Drop della durata di un minuto esatto.

A differenza dei precedenti, questo nuovo trailer non è stato realizzato con il motore di gioco bensì con l'ausilio della grafica computerizzata. Il protagonista Sam Bridges viene mostrato mentre fugge da un gruppo di nemici seriamente intenzionato ad immobilizzarlo e a rubargli una valigetta dal contenuto misterioso. Negli ultimi istanti del video compare la scritta "Il futuro è nelle vostre mani" e, soprattutto, una gigantesca figura in lontananza connessa al terreno da una serie di poderosi cavi, già intravista in passato nel trailer dei Game Awards 2017. Che ruolo ricoprirà nel gioco?

Trovate il filmato - interamente doppiato in italiano - in apertura di notizia, buona visione! Ne approfittiamo per ricordarvi che Death Stranding verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 8 novembre. Nei giorni scorsi è anche stato presentato un brano della colonna sonora originale: è intitolato proprio Death Stranding ed è eseguito dai CHVRCHES.