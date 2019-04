Death Stranding: Kojima Productions al London Games Festival con merchandising a tema

La Software House è stata recentemente impegnata nell'accogliere la versione in carne e ossa si Sam Bridges. Recentemente, infatti, l'attore Norman Reedus ha visitato Kojima Productions per la prima volta. Sull'attesa esclusiva Playstation 4 attualmente in lavorazione presso i suoi studi vige ancora il più fitto mistero. Per cercare di ingannare l'attesa di nuove informazioni ufficiali in merito, la redazione di Everyeye ha raccolto in video tutti i rumor e le teorie su Death Stranding . Il prossimo 25 aprile, Hideo Kojima e Norman Reedus saranno ospiti al Tribeca Film Festival: speriamo possa essere un'occasione per scoprire qualcosa di più su questo intrigante progetto videoludico!

Come potete verificare nei Tweet disponibili in calce a questa news, Kojima Productions ha colto l'occasione per presentare un vasto assortimento di merchandising , con prodotti ispirati alla Software House e all'attesissimo Death Stranding. La selezione è decisamente varia ed include diversi capi d'abbigliamento, da felpe a calzini, ed oggettistica a tema. Potete farvi un'idea più precisa grazie alla clip condivisa su Twitter dagli account della manifestazione di Kojima Productions: c'è qualcosa che vi incuriosisce particolarmente?

Everything ready at Trafalgar Square, as part of the @londongamesfest. Starting in an hour, Ludens is waiting for you! pic.twitter.com/7rm7IwJ77n — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 13 aprile 2019

Exclusively at Trafalgar Square this Saturday, is a KOJIMA PRODUCTIONS pop-up shop featuring kit from @KojiPro2015_EN KJP & items inspired by Death Stranding. Plus #LGF19 items 😍😎 pic.twitter.com/Z0RaJgb7uL — London Games Festival (@londongamesfest) 10 aprile 2019