Death Strading: l'incontro tra Kojima e Reedus al Tribeca Film Festival durerà 60 Minuti!

Death Stranding è ormai un vero e proprio "mistero videoludico". Attorno al progetto, Kojima Productions sta infatti mantenendo uno stretto riserbo e molti dettagli relativi alla nuova esclusiva Playstation 4 non sono ancora stati rivelati.

A sanare almeno parzialmente la curiosità di videogiocatori e videogiocatrici potrebbe tuttavia contribuire un evento recentemente annunciato. Come già riportatovi sulle pagine di Everyeye, infatti, Hideo Kojima e Norman Reedus saranno ospiti del Tribeca Film Festival. In quest'occasione, protagonista della discussione tra i due noti professionisti sarà proprio Death Stranding. Tra le tematiche espressamente citate dalla pagina ufficiale dell'evento, troviamo l'espansione dei limiti del medium videoludico e la relazione che andata a costituirsi tra i due in occasione dei lavori sul Gioco. Altro elemento interessante, la discussione sarà moderata nientemeno che da Geoff Keighley, noto ideatore dei The Game Awards.



Dalla scheda dedicata al panel emerge tuttavia anche altri "dati tecnici" interessanti, tra cui la conferma della data dell'incontro. Il Tribeca Film Festival prenderà infatti il via mercoledì 24 aprile e si protrarrà sino a domenica 5 maggio: l'appuntamento a tema Death Stranding è fissato per giovedì 25 aprile. L'orario indicato è quello delle 6:00 PM del fuso orario di New York. Altro dettaglio interessante è che l'evento avrà una durata pari a 60 minuti: ci attende dunque un'intera ora in compagnia di Hideo Kojima, Norman Reedus e Geoof Keighley! Che cosa vi aspettate da questo incontro? Vi ricordiamo che, proprio recentemente, alcuni sviluppatori di The Divison 2 hanno potuto dare uno sguardo a Death Stranding.