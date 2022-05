Death Stranding 2, annuncio vicino? Kojima e Keighley sono a stretto contatto

Come vi abbiamo già riportato, l'attore Norman Reedus ha inavvertitamente anticipato l'arrivo di Death Stranding 2, ed i fan che hanno apprezzato la peculiare opera di Hideo Kojima pubblicata su PC e PlayStation non aspettano altro che un annuncio ufficiale del sequel.

Dopo aver punito senza pietà Norman Reedus per la sua soffiata, Hideo Kojima è tornato a discutere con Geoff Keighley, noto conduttore dei Game Awards e del Summer Game Fest nonché grande amico del papà di Metal Gear Solid.

Come mostrato in una foto pubblicata dall'assistente del director nipponico, Kojima ha tenuto un incontro via Zoom con Keighley. Ciò di cui hanno parlato rimane ovviamente celato nel mistero, tuttavia è possibile che questo scatto sia stato pubblicato per stuzzicare i fan che attendono novità sul seguito di Death Stranding. Che i due stiano architettando il reveal ufficiale del gioco?

Con il Summer Game Fest ormai alle porte è impossibile non fare congetture, ed un trailer di presentazione allo showcase che Keighley terrà il 9 giugno manderebbe sicuramente in visibilio la schiera di fan di Sam Porter Bridges. Come detto, i due sono molto amici e l'apparizione del director all'evento è tutt'altro che improbabile (nell'ultima occasione fu annunciato Death Stranding Director's Cut).