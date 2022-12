Death Stranding 2: aperti i preordini del gioco con ben 20 euro di sconto dal listino

Death Stranding 2 è l'atteso sequel di Death Stranding uscito nel 2019, sviluppato da Kojima Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4. Il primo capitolo è stato il primo gioco del regista Hideo Kojima e Kojima Productions dopo la loro separazione da Konami nel 2015.

Death Stranding 2 è stato annunciato nel corso dei The Game Awards 2022 di pochi giorni fa, la storia sarà un seguito di quanto già visto nel precedente episodio, che ci vedrà ancora impersonare Sam Porter Bridges (interpretato anche stavolta da Norman Reedus) estremamente invecchiato. Hideo Kojima ha spiegato che DS2 non sarà soltanto un semplice sequel diretto, ma si rivelerà qualcosa di ancora più profondo ed articolato di quanto già visto nel primo capitolo.

Il gioco uscirà nel corso del 2023 in esclusiva per PS5 ed è già preordinabile su eBay ad un prezzo super scontato, 59,99 euro con 20 euro di sconto dal prezzo di listino di 79,99 euro con spedizione gratuita. La copertina del gioco sarà in lingua inglese ma non preoccupatevi, il gioco sarà completamente sottotitolato in italiano esattamente come la versione con copertina in italiano.

