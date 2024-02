Death Stranding 2 forse dopo aprile 2025: è un grande franchise per Sony o no?

Tra i numerosi dettagli emersi dal suo ultimo report finanziario, Sony ha confermato che nessun gioco di sue grandi IP già esistenti arriverà su PS5 entro aprile 2025, pur ribadendo che i suoi studi stanno continuando a lavorare costantemente per dare vita alle prossime esperienze PlayStation.

Il prossimo anno fiscale non dovrebbe dunque vedere l'arrivo di nuovi giochi legati a franchise first-party di grosso spessore come God of War, The Last of Us e Marvel's Spider-Man sebbene comunque le esclusive (temporali e non) da team esterni non manchino nei prossimi mesi, basti pensare a Final Fantasy VII Rebirth di Square Enix, Rise of the Ronin di Team Ninja e Stellar Blade di Shift Up. C'è però un altro nome di spessore da tenere in considerazione: Death Stranding 2 On The Beach.

Kojima Productions ha confermato che Death Stranding uscirà su PS5 nel corso del 2025, senza tuttavia aver specificato una finestra di lancio più precisa per la prossima opera di Hideo Kojima. Non è chiaro al momento se Sony considera anche Death Stranding tra le "grandi IP già esistenti" citate nel suo report, o se invece l'opera di Kojima sia esterna a un simile discorso e possa essere pubblicata su PS5 nel corso del nuovo anno fiscale, dunque in una finestra compresa tra gennaio e marzo 2025. Se invece il colosso nipponico dà al brand la stessa importanza dei suoi franchise di punta, allora Death Stranding 2 non verrà pubblicato prima della primavera 2025 nella migliore delle ipotesi.

Si resta per adesso nell'ambito delle pure ipotesi, in ogni caso non è così probabile che Death Stranding 2 possa divenire realtà già nei primi mesi del prossimo anno, con Sony e Kojima Productions che potrebbero invece puntare su un'uscita del gioco in periodi più caldi e, soprattutto, più distanti nel tempo. I prossimi mesi saranno utili per avere maggiori chiarezze sullo status dei lavori così da capire quando effettivamente il nuovo Death Stranding diverrà realtà, ma di certo i fan dovranno aspettare ancora a lungo prima di godersi la prossima avventura di Sam Porter Bridges.