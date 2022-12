Death Stranding 2 e un FPS su PS5 nel 2024? Lo anticipa un artista dei PlayStation Studios

Gli ultimi aggiornamenti su Death Stranding 2 offerti da Kojima Production non hanno incluso annunci legati alla possibile finestra di lancio della nuova avventura con Sam Porter Bridges. Tuttavia, un artista di casa Sony potrebbe essersi lasciato sfuggire un importante dettaglio in merito.

A segnalarlo, è la redazione di PC Game About, che si è accorta di una circostanza decisamente interessante. Osservando il profilo ArtStation di Frank Aliberti, Senior Artist per il comparto Visual Arts dei PlayStation Studios, il portale si è imbattuto proprio in un riferimento al futuro lancio Death Stranding 2. Nel descrivere la propria attività, l'artista ha infatti dichiarato di aver contribuito alla realizzazione del sequel di Death Stranding, che indicava come in arrivo nel 2024.

Una volta portata all'attenzione del grande pubblico, l'indicazione è stata corretta da Frank Aliberti, che ha provveduto a rimuovermela dalla propria pagina ArtStation. Come prevedibile, tuttavia, la community videoludica aveva ormai provveduto ad immortalare la pagina, come potete verificare dallo screenshot che trovate di seguito. Se l'informazione riportata - e poi rimossa - dall'artista parte dei PlayStation Studios fosse corretta, Death Stranding 2 dovrebbe dunque raggiungere i lidi di PlayStation 5 nel corso del 2024. Al momento, da Kojima Productions non sono giunte né conferme né smentite.In aggiunta, dal profilo artistico di Frank Aliberti, possiamo inoltre osservare come anche uno shooter in prima persona per PS5 non ancora annunciato sia atteso per il 2024.