Death Stranding 2, aspettando la data di uscita: ecco gli avatar PSN gratis

Continuano i festeggiamenti organizzati per il settimo anniversario di Kojima Productions, con il team che per l'occasione offre agli appassionati un simpatico omaggio a tema Death Stranding 2.

La software house guidata da Hideo Kojima ha infatti deciso di rendere disponibile uno speciale set di avatar che i giocatori potranno utilizzare liberamente su PlayStation Network. Ispirato a quanto mostrato nel reveal trailer di Death Stranding 2, il contenuto vede come protagonista assoluta la nuova - e inquietante - versione del BB Pod, strumento già presentato nel primo Death Stranding.

Per ottenere gratuitamente il contenuto, è sufficiente dirigersi sui lidi di PlayStation Store e riscattarvi il codice dedicato alla promozione. Per l'area geografica europea, il codice di riferimento da utilizzare è il seguente:

EHNA-6MNB-PGL5

Il set gratuito a tema Death Stranding 2 include, per altrettante versioni deldel gioco. Queste ultime propongono la capsula vuota oppure contenente delle bolle, pochi tentacoli o - infine - molti tentacoli. Ad oggi, il significato di questa declinazione horror dello strumento resta misteriosa, così come la possibile trama diNessun indizio nemmeno su quella che potrebbe essere la data di lancio di Death Stranding 2 , sulla quale Kojima Productions non si è ancora pronunciata.