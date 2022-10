Death Stranding 2: anche l'attore di Die-Hardman anticipa novità, State of Play in arrivo?

Negli ultimi giorni si parla in maniera sempre più insistente della possibilità di assistere in tempi brevi all'annuncio di Death Stranding 2 e il recente tweet dell'attore che ha prestato volto e voce a Die-Hardman non fa che confermare questa teoria.

Attraverso il suo profilo personale Twitter, l'attore Tommie Earl Jenkins ha infatti pubblicato il seguente messaggio:

"Qualcosa sta per arrivare! Siete pronti?"

Ovviamente non ci è voluto molto per scatenare le reazioni dei fan, che subito hanno ricondiviso e commentato il post con immagini relative al personaggio interpretato dall'attore nel titolo ad opera di Hideo Kojima. Per chi non lo sapesse, le parole di Jenkins non sono che l'ennesima conferma dell'esistenza del secondo capitolo della serie: il creatore di Metal Gear sta condividendo misteriosi indizi ormai da giorni e proprio di recente è stato confermato il coinvolgimento di Elle Fanning nel nuovo gioco di Kojima.

Trattandosi di un'esclusiva PlayStation, non è da escludere che Sony stia preparando un nuovo State of Play per svelare al pubblico l'esistenza del gioco e magari mostrare gli altri titoli che faranno parte della line-up della prima metà del prossimo anno. Vi ricordiamo infatti che l'unica certezza riguardante i primi mesi del 2023 consiste nel debutto di PlayStation VR2.