Death Stranding 2: quali attori famosi ci sono oltre Norman Reedus?

Durante il recente show dei The Game Awards 2022 (nel corso del quale Elden Ring è stato premiato come gioco dell'anno), Hideo Kojima è tornato sotto i riflettori per presentare il suo nuovo progetto: si tratta di Death Stranding 2, sequel diretto del primo capitolo che arriverà in esclusiva PlayStation 5 in una data non ancora specificata.

Il trailer del nuovo progetto dell'iconico director giapponese ha evidenziato la presenza di un cast di altissimo livello in linea con quello del suo predecessore. Ecco quindi i cinque attori fin qui confermati che presteranno il proprio volto e la propria voce ai personaggi di Death Stranding 2 (tra di essi compaiono anche le tre attrici anticipate da Kojima nei teaser Who, Where e How).

Lea Seydoux ritorna nei panni di Fragile, che nel nuovo Death Stranding sembrerebbe avere il ruolo di protagonista. Presente anche Norman Reedus nei panni di Sam Porter Bridges, seppur visibilmente invecchiato. Confermato anche Troy Baker (sebbene non è ancora chiaro se tornerà a vestire i panni di Higgs non essendo comparso nel trailer), oltre a due new entry assolute: stiamo parlando di Elle Fanning e Shiori Kutsuna, anticipate nel corso delle settimane precedenti ai The Game Awards dallo stesso Kojima, ma i cui ruoli sono ancora avvolti nel mistero.

In ogni caso, siamo sicuri che nel corso dei prossimi mesi Kojima condividerà ulteriori dettagli sulla sua nuova opera, sperando di avere presto l'opportunità di apprezzare l'intero cast di Death Stranding 2 in azione. Le prime immagini mostrate sono comunque già piene di potenziali informazioni sul gioco: ecco tutti i misteri del primo trailer di Death Stranding 2.