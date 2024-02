Death Stranding 2: che attori famosi ci sono? Un cast stellare per l'esclusiva PS5

Ancor prima della pubblicazione del nuovo, spettacolare trailer di Death Stranding 2 sapevamo già che la nuova avventura post-apocalittica di Hideo Kojima vanterà un cast degno di un kolossal hollywoodiano, ma di certo il video dello State of Play ci ha aiutati a completare l'elenco degli attori coinvolti nel progetto.

La prossima odissea interattiva in esclusiva PlayStation 5 del papà di Metal Gear promette di restituirci un'esperienza di stampo cinematografico, con personaggi resi ancora più profondi dall'interpretazione offerta da un nutrito gruppo di attori, attrici e volti noti del grande e piccolo schermo.

Forti dell'esperienza maturata partecipando attivamente alla realizzazione del primo capitolo di Death Stranding, il terzetto composto da Lea Seydoux, Norman Reedus e Troy Baker punta a offrirci delle interpretazioni estremamente espressive, grazie alle quali poter immergerci nelle atmosfere distopiche di un mondo sull'orlo del collasso.

Il filmato dello State of Play ha poi concretizzato la preannunciata partecipazione di Elle Fanning allo sviluppo di Death Stranding 2: l'astro nascente del cinema hollywoodiano collaborerà con gli attori 'storici' di DS insieme ad altre personalità del settore, come il regista e sceneggiatore George Miller.

Conoscendo il senso della teatralità di Hideo Kojima, siamo certi che da qui al lancio di Death Stranding 2, atteso nel 2025 su PS5, avremo modo di aggiungere ulteriori voci al già nutrito elenco di attori, registi e volti noti del cinema, della televisione e del doppiaggio che partecipano alla realizzazione di questa attesissima avventura post-apocalittica.

