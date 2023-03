Death Stranding 2, i Chvrches chiamano: Kojima risponderà?

Il recente tour dei Chvrches negli studi di Kojima Productions ha lasciato il segno: la band scozzese che ha firmato (tra gli altri) la colonna sonora di Death Stranding spiega infatti di non vedere l'ora che Hideo Kojima li chiami per collaborare alla realizzazione di Death Stranding 2.

Ai microfoni di NME, Martin Doherty dei Chvrches smentisce le voci di corridoio rimbalzate in rete dopo la visita del trio scozzese negli studi di Kojima e spiega che "non c'è ancora niente di formale, abbiamo solo manifestato il nostro forte desiderio di collaborare ancora una volta. Stiamo ancora trattando, in questo momento siamo nel bel mezzo di questo balletto. Perché sapete, non voglio espormi per poi ricevere una risposta negativa".

Il musicista, cantante e produttore discografico scozzese prosegue nel suo discorso affermando che "non so come andrà a finire, ma stiamo costruendo un rapporto davvero speciale con Hideo, ci capiamo a vicenda. Se un giorno dovesse chiamarci per una nuova collaborazione, accetteremmo in un secondo".

Nell'attesa di scoprire se il rapporto stretto da Hideo Kojima con i Chvrches culminerà o meno in una nuova collaborazione nel segno di DS2, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Death Stranding 2 e il reveal trailer pieno di misteri.