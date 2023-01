Death Stranding 2: ci saranno anche i Chvrches? Kojima incontra la band

Dopo aver preannunciato l'arrivo di cose folli in Death Stranding 2 nel corso del suo ultimo podcast Brain Structure, Hideo Kojima ha accolto i Chvrches negli studi di Kojima Productions per posare in una foto che sta alimentando la curiosità dei fan della serie post-apocalittica.

Gli scatti condivisi sui social dal papà di Metal Gear lo ritraggono in compagnia di Ludens (la mascotte della software house nipponica) e della band synth pop scozzese. Sempre attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter personale, Kojima condivide infatti delle foto che mostrano ciascun membro dei Chvrches alle prese con la complessa strumentazione utilizzata dagli sviluppatori di Death Stranding per la digitalizzazione dei volti.

Il set che si intravede, d'altronde, non è troppo diverso da quello ammirato nelle simpatiche scene realizzate da Elle Fanning per i teaser di Death Stranding 2. Cosa bolle in pentola dalle parti di Kojima Productions? La ricostruzione tridimensionale del volto dei Chvrches suggerisce una loro partecipazione nello sviluppo di Death Stranding 2: nelle discussioni intavolate sui social dai fan della serie, secondo alcuni i Chvurches potrebbero rientrare nel cast dei personaggi secondari, mentre altri ritengono che la band scozzese si "limiterà" a firmare i brani della colonna sonora. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale con le analisi delle scene immortalate nel primo trailer pieno di misteri di Death Stranding 2.