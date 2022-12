Death Stranding 2 cita Amelie nel dipinto di Kojima: echi di Lindsay Wagner

Il già ampio cast di Death Stranding 2 potrebbe tornare ad accogliere anche Lindsay Wagner, già interprete del personaggio di Amelie (e Bridget) all'interno del primo Death Stranding?

Al momento, da Kojima Productions non giunge alcuna conferma ufficiale, ma sembra ormai evidente che il sequel includerà diversi riferimenti alla giovane donna. Già suggeriti dall'inquietante processione di figure ammantate di rosse e dal misterioso personaggio mascherato visti nel reveal trailer di Death Stranding 2, i collegamenti paiono ora ulteriormente confermati da un dipinto realizzato dallo stesso Hideo Kojima.

Pubblicato sull'account Instagram del game director, il quadro - che potete visionare in calce a questa news - traccia un collegamento tra l'inquietante icona scarlatta raffigurante una donna e la figura di Amelie. Quest'ultima appare infatti nella parte superiore dell'opera, raffigurata mentre piange lacrime di sangue. Coloro che hanno terminato il primo Death Stranding conoscono la storia del personaggio, che risulta assolutamente centrale all'interno della narrazione proposta dall'ultimo titolo di Kojima Productions. Che Amelie - e dunque Lindsay Wagner - sia destinata a fare la sua apparizione anche in Death Stranding 2?



Per saperne di più, purtroppo, non resta altro da fare che attendere. Nel frattempo, interessanti interrogativi circondano l'identità della bambina mostrata nel trailer di DS2.