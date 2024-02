Death Stranding 2 cita God of War Ragnarok: ed è subito meme!

Tra i passaggi più assurdi del , spettacolare trailer di Death Stranding 2 On the Beach troviamo certamente la sequenza che vede per protagonista il buffo pupazzo senziente, una scenetta esilarante che cita indirettamente l'ultima odissea norrena di Kratos e Atreus.

La clip che mostra il pupazzo parlante di Death Stranding 2, non a caso, è rimbalzata immediatamente sui social scatenando un dibattito tra gli appassionati di Alan Wake (per l'innegabile somiglianza del bambolotto con lo scrittore e la sua nemesi Scratch) e i fan di God of War.

Per chi ha ammirato il nuovo trailer di DS2 dopo essersi cimentato nelle sfide offerte dall'ultimo kolossal action adventure di Sony Santa Monica, infatti, è stato impossibile non cogliere l'omaggio al 'momento Mimir' di GoW Ragnarok nel passaggio in cui lo strambo pupazzo presentato da Fragile, dopo essere stato raccolto da Sam, si lamenta con quest'ultimo per non essere agganciato vicino alle sue natiche. Qualora ve la foste persa, trovate la simpatica scenetta al minuto 02:53 del video che campeggia a inizio articolo.

E voi, cosa ne pensate del nuovo trailer di Death Stranding 2? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento su Death Stranding 2, super grafica e un gameplay tra connessioni e violenza.