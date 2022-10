Death Stranding 2, nome in codice 'Ocean' ed esclusiva PlayStation: parla Dusk Golem

Death Stranding 2 non è mai stato annunciato da Kojima Productions, anche se ormai la sua esistenza viene data per scontata. Merito (o colpa) di Norman Reedus, che lo ha citato in una sua intervista dello scorso maggio. Un "errore" per il quale è anche stato punito severamente da Hideo Kojima...

Gli ultimi mesi sono passati senza portare alcuna lieta novella (Kojima nel frattempo ha annunciato un gioco cloud esclusivo per Xbox), ma in questi giorni l'argomento Death Stranding 2 è stato riportato in auge. Dapprima da 9to5Google, che ha accennato vagamente ad un generico "Death Stranding Follow-Up", e poi da Dusk Golem, ex-insider che non ha mai perso il vizio.

Quando da noi era piena notte, Dusk Golem è intervenuto su ResetEra affermando che Death Stranding 2 si troverebbe in sviluppo in esclusiva per PlayStation e che il suo nome in codice sarebbe "Ocean". Secondo l'insider, nel contratto stipulato tra Sony e Kojima Productions sarebbe sempre stato previsto anche un sequel, anche se le due parti non avrebbero ancora deciso se proseguire oltre il secondo capitolo. Per questo motivo, tutti i rumor che vogliono Death Stranding 2 con altri publisher o su altre piattaforme sarebbero delle "sciocchezze".

"Non dirò una singola parola sul gioco, né adesso né in futuro, quindi non chiedetemi nulla, ma sto dicendo la verità al 100% sul nome in codice e sul contratto", assicura Dusk Golem. Gli vogliamo credere?