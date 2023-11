Death Stranding 2 sarà davvero ai Game Awads 2023? Un tweet sembra suggerirlo

Una nuova presentazione di Death Stranding 2 ai The Game Awards 2023 sembra sempre più probabile. Oltre a Hideo Kojima che ha lasciato intendere novità in arrivo per il suo prossimo gioco, anche la pagina Twitter/X ufficiale della kermesse di Geoff Keighley sembra alimentare ulteriormente le speranze dei fan.

Kojima ha infatti pubblicato un nuovo tweet nel quale il celebre game designer sembra alle prese con il montaggio di un nuovo trailer. Il post del numero uno di Kojima Productions ha poi ricevuto una risposta tramite emoticon proprio dal profilo dei The Game Awards, sebbene la replica sia poi stata cancellata immediatamente dopo. Alcuni utenti sono però riusciti in tempoad effettuare screen della risposta diffondendola poi ulteriormente attraverso i social.

Alla luce di questi ultimi fatti appare dunque sempre più probabile il ritorno in scena di Death Stranding 2 alla nuova edizione dell'evento. Il nuovo episodio della serie, tra l'altro, venne svelato proprio in occasione dei The Game Awards 2022 e, sebbene da quel momento non ci sono stati ulteriori trailer, Kojima ha periodicamente fornito nuovi indizi e dettagli sullo sviluppo del gioco mantenendo dunque vivo l'interesse dei fan. I tempi sembrano ora maturi per un nuovo trailer.

Secondo voci di corridoio Death Stranding 2 potrebbe uscire nell'estate del 2024: chissà se durante i TGA 2023 scopriremo dettagli anche sulla finestra di lancio.