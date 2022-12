Death Stranding 2, dubbi sull'identità della bambina: e se fosse proprio lei?

Hideo Kojima, accompagnato per l'occasione da Léa Seydoux e Shioli Kutsuna, ha partecipato alla lunga notte dei Game Awards 2022 allietando la platea con il trailer dell'annuncio di Death Stranding 2 (titolo provvisorio). Come sempre accade con i filmati del designer giapponese, anche quest'ultimo ha alimentato un bel po' di domande.

Molti dei quesiti aperti dal trailer li ha già affrontati il nostro Giuseppe Carrabba nell'anteprima di Death Stranding 2, ma c'è anche un'altra questione che sta facendo molto discutere. Chi è la bambina vista nel trailer? Vi avvisiamo fin da subito che d'ora in avanti troverete degli spoiler sul finale di Death Stranding, indispensabili per poter discutere dell'argomento, dunque se non avete ancora giocato il primo capitolo vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura. Siete stati avvisati.

All'inizio del trailer dell'annuncio di Death Stranding 2 vediamo Fragile, la donna interpretata dalla Seydoux, giocare con un bambina la cui identità non è ancora stata confermata. Durante la prima visione abbiamo pensato che potesse trattarsi della figlia di Fragile, tuttavia ci era sfuggito un dettaglio molto importate: sulla bavetta della piccolina, più precisamente in basso a destra (guardate lo screenshot qui sotto), si legge chiaramente il nome Louise. A questo punto dovrebbe già essersi accesa una lampadina nella vostra mente. Louise, se ben ricordate, è il nome della bambina con la quale Sam Porter Bridges ha cominciato una nuova vita al termine del primo capitolo. E allora, cosa ci fa il suo nome sulla bavetta della piccola in braccio a Fragile? Che sia proprio Louise? È possibile che dopo il finale dell'episodio precedente, durante degli avvenimenti ancora tutti da scoprire, Sam abbia affidato la bambina a Fragile.

Esiste tuttavia anche un'altra ipotesi: la bimba del trailer potrebbe essere effettivamente la figlia di Fragile, e non Louise. In questo scenario, quella bavetta potrebbe essere un dono fatto da Sam alla donna interpretata dalla Seydoux, magari perché nel frattempo Louise è cresciuta e non ne ha più bisogno. Non bisogna dimenticare che nel trailer di Death Stranding 2 Sam appare piuttosto invecchiato.

Secondo voi, quale delle due è l'ipotesi più plausibile? Una cosa è certa: il buon Hideo Kojima è riuscito ancora una volta a stuzzicare oltremodo la nostra curiosità. Non vediamo l'ora di sapere altro, nel frattempo vi ricordiamo che Death Stranding 2 è stato annunciato in esclusiva per PlayStation 5 senza alcuna indicazione sulla data d'uscita.