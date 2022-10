Death Stranding 2, Elle Fanning e Kojima: altri tre indizi prima del reveal

La campagna promozionale per il prossimo gioco di Kojima Productions è entrata ufficialmente nel vivo, con la software house autrice di Death Stranding che si sta divertendo a stuzzicare la curiosità del pubblico.

Dopo aver confermato la partecipazione di Elle Fanning al misterioso progetto, il team guidato da Hideo Kojima ha infatti condiviso un secondo teaser. Stando agli osservatori più attenti, quest'ultimo potrebbe celare il coinvolgimento dell'attrice Shioli Kutsuma nell'erede di Death Stranding. In attesa di saperne di più, l'autore videoludico in persona svela che l'attesa per un reveal completo del suo prossimo gioco potrebbe non essere troppo lunga.

Con il Tweet che trovate in calce, Hideo Kojima lascia infatti intendere che la campagna teaser sarà composta da un totale di cinque indizi. Il primo di questi - dedicato ad Elle Fanning - è stato svelato al Tokyo Game Show 2022, mentre il secondo si è palesato al PAX Australia. Il pattern pare indicare che i prossimi tre eventi videoludici potranno contare sull'apparizione di un nuovo indizio e sulla contestuale risoluzione dell'enigma precedente. All'orizzonte, si avvicina la Paris Games Week 2022, mentre l'anno sarà chiuso dai tradizionali The Game Awards 2022.



Nel frattempo, le ipotesi legate al fatto che il gioco misterioso possa non essere altri che Death Stranding 2 non fanno che aumentare. Le ricerche della community hanno persino trovato una bizzarra somiglianza tra le pose di Elle Fanning durante il motion capture e quelle del BB che accompagna Sam Porter Bridges all'interno di Death Stranding!