Death Stranding 2, Elle Fanning al podcast di Kojima: 'Intrigata dal mio personaggio'

Dal reveal ufficiale avvenuto nel corso dei The Game Awards 2022, Hideo Kojima ha continuato a fornire nuovi dettagli ed aggiornamenti sullo sviluppo di Death Stranding 2, parlandone anche nelle puntate del suo podcast Brain Structure.

L'ultima edizione in particolare si è rivelata essere piuttosto interessante, dato che il leader di Kojima Productions ha ospitato nientemeno che Elle Fanning, una delle attrici coinvolte nel nuovo progetto del celebre game designer nipponico. Il podcast è stata dunque l'occasione per scoprire alcuni retroscena sul coinvolgimento di Fanning nel nuovo capitolo di Death Stranding, oltre alle sue sensazioni nei confronti del gioco e del suo personaggio.

"Sono rimasta veramente intrigata dal personaggio che mi avete chiesto di fare, volevo realmente interpretarlo", ha affermato la Fanning, aggiungendo che per lei si è trattata di un'esperienza ricca di sorprese non conoscendo bene il mondo dei videogiochi. L'attrice è venuta a sapere di Kojima grazie alle buone parole del regista Nicolas Winding Refn, che l'ha diretta in The Neon Demon. La Fanning quindi spiega che "Nicolas mi ha detto che 'Hideo è un genio e ti vuole nel suo prossimo gioco', e che sarebbe stata un'esperienza straordinaria, dunque mi sono detta che volevo farne parte, abbiamo avuto una conversazione via Zoom e tu - riferendosi a Kojima - mi ha detto un sacco di segreti sulla storia di Death Stranding 2 di cui ovviamente non rivelerò nulla".

Anche lo stesso Kojima esprime parole di grande stima nei confronti della giovane donna: "Sono sempre stato un fan di Elle ed ho visto i suoi film sin da quando era ragazzina. Ovviamente ho visto Super 8, ma avendo lavorato anche con Nicolas in The Neon Demon, lui mi ha più volte detto quanto fosse splendida come persona".

Al termine dell'ultima edizione di Brain Structure non è mancano nemmeno un intervento del giornalista Geoff Keighley, altro grande amico di Kojima, che conferma la grande importanza del ruolo della Fanning in Death Stranding 2 dato che la storia ruota attorno al suo personaggio. Non resta dunque che scoprire in futuro maggiori dettagli sul personaggio e l'impatto che avrà nella narrativa.

Di recente Kojima ha mostrato un nuovo focus su Death Stranding 2, incentrato su sperimentazioni fotografiche iperrealistiche. Sempre a proposito dei protagonisti del suo prossimo gioco, il game designer ha confermato che Fragile avrà un ruolo centrale in Death Stranding 2, promettendo "cose folli" in arrivo.