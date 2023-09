Death Stranding 2 esce nell'estate 2024 secondo un leaker

E' ancora un volta l'insider The Tipster ad anticipare succosi rumor sui giochi in uscita nei prossimi mesi: dopo aver svelato che a ottobre ne sapremo di più su Silent Hill 2 Remake, il leaker da appuntamento a dicembre per maggiori informazioni su Death Stranding 2 di Hideo Kojima.

Il gioco di Kojima Productions ha completamente saltato gli eventi estivi: non era presente alla Summer Game Fest di Geoff Keighley, nemmeno al Comic-Con di San Diego ed ha dato buca anche alla Gamescom e al Tokyo Game Show di settembre. E quindi, quando lo rivedremo in azione?

Secondo The Tipster, ne sapremo di più a dicembre e dicembre vuol dire necessariamente The Game Awards, evento dove tra l'altro il gioco è stato annunciato a sorpresa lo scorso anno.

L'insider parla inoltre di un debutto previsto per il Q3 2024, questo vuol dire che Death Stranding 2 (titolo non definitivo, sembra) sarebbe previsto al lancio per i mesi estivi del prossimo anno, tra luglio e settembre, in netto contrasto rispetto al lancio di Death Stranding nel 2019, avvenuto a inizio novembre.

In ogni caso al momento si tratta solamente di rumor assolutamente non confermato e tutto tace da parte di PlayStation Studios e Kojima Productions.