Death Stranding 2 è un'esclusiva PlayStation 5?

Il lungo show dei Game Awards 2022 andato in onda nella notte tra l'8 e il 9 dicembre ci ha regalato, tra le tante sorprese, anche la presentazione di Death Stranding 2, atteso e bramato seguito dell'acclamata opera di Hideo Kojima.

L'annuncio, a dire il vero, era abbastanza telefonato: nelle settimane che hanno preceduto la kermesse di Geoff Keighley, il buon Kojima ha disseminato una moltitudine di indizi che i fan di Sam Porter Bridges e BB non hanno faticato a mettere assieme e decifrare con successo. Death Stranding 2 (o DS2, come indicato nel trailer dell'annuncio), è dunque realtà, anche se ci sono ancora molte cose da chiarire. Tanto per cominciare, il titolo non è definitivo e non ci sono indicazioni circa la data di lancio. Inoltre, il filmato, che ci ha mostrato un Sam invecchiato e una Fragile in un ruolo di primo piano, ha alimentato una moltitudine di quesiti che abbiamo esaminato nella nostra anteprima di Death Stranding 2.

Death Stranding 2 uscirà in esclusiva su PS5?

Una cosa, però, è certa: Death Stranding 2 verrà lanciato in esclusiva PlayStation 5. Il gioco, esattamente come il suo predecessore, verrà distribuito da Sony Interactive Entertainment e, oltre ad evitare le console Xbox, non verrà pubblicato neppure su PS4. Il motore grafico Decima Engine sarà dunque libero di brillare sulla console next-gen di Sony, supportato per l'occasione anche da altre tecnologie terze parti come MetaHuman di Epic. Guardando alla storia del primo episodio, in ogni caso, non ci sentiamo di escludere l'approdo su PC in un secondo momento. Death Stranding venne infatti pubblicato su PC da 505 Games otto mesi dopo il lancio dell'edizione PlayStation 4, un iter che potrebbe essere seguito anche da DS2.