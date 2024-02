Death Stranding 2: un fotorealistico cosplay di Fragile in marcia verso l'Ovest

Dopo aver sbaragliato l'industria videoludica nel 2019, Hideo Kojima torna con la sua nuova IP. All'ultimo State of Play di Sony è stato presentato Death Stranding 2 On the Beach, un nuovo e iconico viaggio che comincerà nel 2025. Protagonisti di questa nuova avventura in esclusiva per PlayStation 5 saranno Sam e Fragile.

Death Stranding è il nuovo gioco di Hideo Kojima dopo aver abbandonato Metal Gear Solid e Konami. Conquistato il pubblico su PlayStation 4, l'epopea post-apocalittica di Hideo Kojima sta per ricominciare, questa volta su PS5.

Il trailer di Death Stranding 2 allo State of Play mostra una grafica strepitosa e che andrà ad arricchire l'esperienza al fianco di Sam Porter Bridges. Durante le traversate ci saranno inondazioni e frane, ma anche veicoli, armi e strumenti da sfruttare per superare le avversità a cui i giocatori andranno incontro.

In attesa di vederla su PlayStation 5, Fragile si rimette in marcia in un cosplay di Death Stranding. La vediamo sullo sfondo del mondo post-apocalittico in viaggio verso West of Capital Knot City. Proprietaria della Fragile Express e fondatrice della compagnia civile Drawbridge, è alleata di Sam Porter durante la spedizione nell'ovest. A condividere questa bellissima interpretazione indistinguibile dai frame del videogioco è la cosplayer Frau Olga Haku.