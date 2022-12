Death Stranding 2 ai Game Awards? Hideo Kojima in compagnia di Amelie e Bridget

A pochi giorni dalla trasmissione dei The Game Awards 2022, Hideo Kojima stuzzica il pubblico, mostrandosi in compagnia di un importante membro del cast di Death Stranding.

Dagli account social del game director, apprendiamo infatti che il creativo è attualmente in compagnia di nientemeno che Lindsay Wagner. La protagonista de La donna bionica, lo ricordiamo, ha rivestito un duplice ruolo all'interno dell'avventura videoludica di Kojima Productions. Da un lato, l'attrice ha infatti interpretato la giovane ed enigmatica Amelie, ma al contempo ha prestato il volto anche a Bridget, la determinata Presidentessa delle United Cities of America.

L'apparizione di Lindsay Wagner al fianco di Hideo Kojima non fa che rilanciare ancora una volta le insistenti indiscrezioni che vorrebbero l'autore al lavoro su di uno Death Stranding 2. A incentivare le teorie, ci hanno pensato anche ulteriori reveal condivisi dall'autore nel corso delle ultime settimane. A partire dalla conferma dell'inclusione di Elle Fanning nel prossimo gioco di Hideo Kojima a misteriosi teaser divulgati dalla software house, non è da escludere che notizie in tal senso potrebbero giungere proprio in occasione dei The Game Awards 2022.



L'appuntamento con lo show condotto da Geoff Keighley, lo ricordiamo, è in programma per la nottata compresa tra 8 e 9 dicembre 2022. Ovviamente, potrete seguire l'evento commentato in diretta dalla nostra Redazione sul canale Twitch di Everyeye.