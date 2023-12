Ma allora, Death Stranding 2 sarà ai Game Awards? Kojima e Keighley ci stuzzicano

Ci risiamo, quei mattacchioni di Hideo Kojima e Geoff Keighley hanno ricominciato a stuzzicare la comunità con video e messaggi strani, il tutto quando manca meno di una settimana alla messa in onda dei Game Awards 2023. Una comparsata di Death Stranding 2 appare sempre più probabile...

Quando da noi stavano per affacciarsi le prime luci dell'alba, Hideo Kojima ha pubblicato un altro dei suoi criptico post. Stavolta abbiamo a che fare con una breve clip in cui si sentono dei getti d'acqua precipitare al suolo mentre dei lampi di luce accecano l'occhio dell'osservatore. La caption, com'è ormai d'abitudine per il game designer giapponese, è assente, dunque è davvero difficile capire cosa stiamo effettivamente guardando - anche perché si presta a molteplici interpretazioni. Quello che non manca è invece il puntualissimo commento di Geoff Keighley, che ha scritto un altrettanto criptico "Hmmmmm", seguito da una faccina stupita.

Cosa hanno voluto dirci? Forse nulla, forse tutto. Le nostre antenne si sono drizzate poiché manca meno di una settimana allo svolgimento della cerimonia dei Game Awards 2023, prevista nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, e conosciamo tutti il forte legame vigente tra Kojima e la kermesse di Geoff Keighley, alla quale si è presentato più volte nel corso degli anni. Lo scambio al quale abbiamo assistito sui social potrebbe dunque fare da preludio ad un comparsata di Death Stranding 2, che non a caso è stato annunciato all'edizione dello scorso anno.

Non si tratta neppure del primo indizio in tal senso, essendoci già stati svariati scambi di tweet tra Kojima e l'organizzazione dei Game Awards 2023 nelle settimane passate. Staremo a vedere.