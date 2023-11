Death Stranding 2 ai Game Awards 2023? Novità 'presto' in arrivo, suggerisce Kojima

Nei giorni in cui si celebra il quarto anniversario di Death Stranding, Hideo Kojima ha suggerito, con il suo solito fare criptico (ma non troppo), che "presto" potrebbero arrivare novità in merito all'atteso secondo capitolo della serie.

Death Stranding ha spento la sua quarta candelina nella giornata di ieri 9 novembre 2023. Tra i primi a celebrarlo c'è stato l'immancabile Geoff Keighley, personalità profondamente legata all'autore di videogiochi giapponese che ha approfittato dell'account dei suoi Game Awards per ricordare a tutti l'importante ricorrenza. Sulla scia del messaggio celebrativo dell'amico, Hideo Kojima ne ha fatta un'altra delle sue pubblicando una fotografia di un lettore mp3 con la canzone "Soon" dei My Bloody Valentine in riproduzione. Il titolo della brano, che in italiano significa "Presto", potrebbe non essere stato scelto a caso. L'associazione è semplice: è possibile che Kojima ci abbia dato appuntamento ai Game Awards 2023, ai quali manca meno di un mese ormai, per un nuovo trailer di Death Stranding 2.

Quella che al momento rappresenta solo una teoria, in realtà ci sembra tutt'altro che campata in aria, dal momento che l'annuncio di Death Stranding 2 è avvenuto ai Game Awards 2022 e il primo Death Stranding s'è fatto vedere ripetutamente alla kermesse di Geoff Keighley. È dunque evidente che tra le due realtà c'è un legame molto profondo che appare destinato a rinnovarsi ancora.

Anche se in molti bramano un PlayStation State of Play a stretto giro, tutto lascia dunque presagire che il prossimo appuntamento con Death Stranding 2 sia fissato per il 7 dicembre 2023, giorno in cui andrà in onda la nuova edizione dei Game Awards (durante la quale potrebbe essere presente anche GTA 6).