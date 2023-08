Death Stranding 2 o Overdose alla Gamescom 2023? Kojima sta montando un video

È ormai da un po' che Death Stranding 2 è sparito dai radar e molti sono convinti che lo rivedremo molto presto. Ad avvalorare queste ipotesi è il recentissimo tweet di Hideo Kojima sui social, il quale lascia intendere che qualcosa si stia muovendo.

Il post pubblicato dal noto game designer lascia ben poco spazio all'immaginazione: Kojima è tornato a montare un filmato dopo un periodo d'inattività e, scherzosamente, dice di non ricordare più come si faccia. L'ipotesi più plausibile è che lo sviluppatore si stia dedicando alla fase di editing del nuovo trailer di Death Stranding 2 che potrebbe essere mostrato sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2023. Dopotutto l'evento è presentato ed organizzato da Geoff Keigley, da sempre un grande amico di Kojima (ricordiamo che l'ex giornalista videoludico è anche presente come NPC nel primo capitolo del gioco Kojima Productions).

Se così non fosse, potrebbe invece trattarsi del reveal trailer del misterioso progetto che Kojima sta realizzando in collaborazione con Microsoft e che dovrebbe sfruttare le potenzialità del cloud gaming. Non dimentichiamo infatti che alcuni esponenti di Xbox hanno fatto visita agli studi di Kojima Productions di recente.

Insomma, in un modo o nell'altro è altamente probabile che il creatore di Metal Gear Solid si faccia vedere in uno dei principali eventi della fiera tedesca che si terrà la prossima settimana.