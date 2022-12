Death Stranding 2 di Hideo Kojima è un sequel o un prequel?

Hideo Kojima ha annunciato Death Stranding 2 nel corso dei The Game Awards 2022, mandando in estasi tutti i fan del primo gioco che non vedono l'ora di immergersi nuovamente nel visionario mondo creato dal celebre game designer giapponese.

Tra i dettagli finora confermati, sappiamo già se Death Stranding 2 sarà un sequel o un prequel del predecessore? Per il momento non si è parlato a fondo della narrativa alla base del nuovo capitolo, tuttavia si può affermare con una buona dose di certezza che la storia di DS2 sarà un seguito di quanto già vissuto nel precedente episodio pubblicato originariamente su PlayStation 4 nel 2019.

Non solo nel trailer d'annuncio di DS2 compare un Sam Porter Bridges (interpretato anche stavolta da Norman Reedus) visibilmente invecchiato, ma è stato anche lo stesso Kojima a lasciar intendere che siamo davanti ad un sequel: attraverso il suo podcast Brain Structure disponibile su Spotify, oltre a rivelare che Norman Reedus ha appena iniziato il mocap per Death Stranding 2, l'autore ha spiegato che DS2 non sarà soltanto un semplice sequel diretto, ma si rivelerà qualcosa di ancora più profondo ed articolato.

Considerata la fama di Kojima nel voler sempre stupire i giocatori stravolgendo le loro certezze, dal nuovo Death Stranding è comunque lecito aspettarsi di tutto anche sul piano narrativo, che per il momento rimane avvolto nel mistero.