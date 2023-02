Death Stranding 2 impossibile senza Elle Fanning: Kojima lo avrebbe riscritto

Gli ultimi avvistamenti negli studi di Kojima Productions suggeriscono che anche i CHVRCHES appariranno in Death Stranding 2. In attesa di conferme sul coinvolgimento della band, Hideo Kojima sposta i riflettori su Elle Fanning.

Nel nuovo episodio del suo podcast Brain Structure, il game director ha rivelato alcuni interessanti retroscena legati al coinvolgimento dell'attrice. Apprendiamo così che il misterioso ruolo interpretato da Elle Fanning è stato concepito sin dall'inizio con in mente l'interprete, che negli anni ha partecipato a pellicole quali Il curioso caso di Benjamin Button e Somewhere.

"Non posso anticipare molto, - ha dichiarato Hideo Kojima - ma il suo è un personaggio davvero molto importante. L'ho creato con Elle in mente. Quindi ero molto preoccupato che potesse dire di no". Un eventuale rifiuto da parte dell'attrice, ha proseguito l'autore, l'avrebbe obbligato a riscrivere numerose parti di Death Stranding 2. Tra queste, anche alcune scene basate sul comportamento di Elle Fanning al di fuori dei set cinematografici.



Pur assente dall'enigmatico trailer di Death Stranding 2, Elle Fanning avrà dunque un ruolo chiave all'interno dell'avventura per PS5. Dopo aver avviato le sessioni di motion capture, l'attrice si è detta entusiasta dei primi risultati dello sviluppo, mentre Hideo Kojima ha rivisto con lei diversi aspetti del suo personaggio.