Death Stranding 2 è già 'incredibile': Elle Fanning impressionata dal mocap di Kojima

La scorsa settimana si è tenuto il nuovo appuntamento del podcast Brain Structure con protagonista Hideo Kojima ed in compagnia di Elle Fanning. In occasione dell'incontro si è inevitabilmente tornati a discutere di Death Stranding 2, ed in particolare delle tecniche e tecnologie impiegate da Kojima Productions in fase di motion capture.

Al netto di essere in pieno work-in-progress, Elle Fanning si è detta sorpresa dalla tecnologia di mocap utilizzata da Kojima, ed ha affermato che la qualità complessiva del prodotto non potrà fare altro che migliorare da qui alla release. Questo, è dovuto anche al perfezionismo maniacale di Kojima: "Dice sempre 'questa cosa non è finita, non è affatto così che apparirà'", ha dichiarato l'attrice 24enne. "Ma poi lo guardo e penso 'sembra davvero incredibile.' Ma nella sua mente dice 'oh mio Dio, sarà molto meglio di così, non guardarlo nemmeno'". L'attrice ha poi proseguito affermando che Death Stranding 2 "sembra già così eccezionale, sembra così reale, ma so che diventerà molto meglio" e che diventerà "perfetto" una volta che avrà raggiunta la qualità che esige il director nipponico.

Alla discussione si è poi aggiunto direttamente Kojima, che ha nuovamente sottolineato come Death Stranding 2 utilizzi nuove tecnologie per raggiungere nuovi picchi qualitativi dal punto di vista tecnico: "Non posso rivelare troppo in questo momento. Ma questa volta abbiamo utilizzato una nuova tecnologia, quindi penso che il processo di scansione sia stato un po' difficile, ma Elle si è divertita".

Nel corso dello stesso podcast, Elle Fanning si è anche detta intrigata dal suo personaggio in Death Stranding 2 e all'impianto narrativo dell'affascinante universo ideato dal papà di Metal Gear Solid.