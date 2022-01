Death Stranding 2 o nuova IP? Hideo Kojima incontra Heartman

Con l'avvio di una nuova campagna di assunzioni per il prossimo gioco di Kojima Productions, cresce la curiosità del pubblico, ansioso di conoscere le intenzioni di Hideo Kojima.

Di recente, il game director ha lasciato intendere di essere impegnato su due progetti in contemporanea, caratterizzati da ambizioni e portata differenti. Sulla natura di questi ultimi, ad ogni modo, vige ancora il più stretto riserbo. È però possibile che Kojima Productions stia lavorando ad un Death Stranding 2? La scorsa estate, Norman Reedus aveva suggerito trattative in corso tra Sony e Kojima finalizzate proprio alla realizzazione di un sequel dell'epopea di Sam Porter Bridges. Da allora, tuttavia, non sono giunte comunicazioni ufficiali in merito.



Ora, un nuovo avvistamento torna però a stuzzicare la fantasia dei giocatori che hanno apprezzato la mitologia di Death Stranding. Dai propri account social, Hideo Kojima ha infatti pubblicato uno scatto che lo ritrae in (virtuale) compagnia di un membro del cast del titolo. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il regista danese Nicolas Winding Refn, che in Death Stranding interpreta Heartman, ha avuto un video incontro con Hideo Kojima. Purtroppo, non è dato sapere quale sia stato l'argomento di conversazione tra i due autori: un semplice incontro di piacere o una riunione a distanza con finalità creative?