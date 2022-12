Death Stranding 2, Kojima riscrisse la storia dopo la pandemia: 'Basta predire il futuro!'

Hideo Kojima ha annunciato ufficialmente Death Stranding 2 nel corso dei The Game Awards 2022, dove è comparso fisicamente alla fine del trailer di presentazione.

Il celebre game designer ha dunque preso parola sul palco rivelando alcuni dettagli sullo sviluppo del nuovo Death Stranding, in particolare per quanto riguarda la sua narrativa, che è stata completamente stravolta in seguito alla pandemia di Covid-19 e, dunque, si presenterà in una forma ben diversa rispetto a quanto originariamente pensato.

"Avevo scritto la storia prima della pandemia, ma dopo averla vissuta ho deciso di riscriverla interamente da zero", queste le parole, tradotte da un interprete, pronunciate da Kojima, che ha poi scherzato: "Non avevo più voglia di predire il futuro, per questo l'ho riscritta". Il riferimento è alle tematiche del primo episodio, pubblicato alla fine del 2019 e dunque prima della pandemia, che mette i giocatori nei panni di Sam Porter Bridges,un corriere che si muove attraverso un mondo desolato. Molti fan hanno spesso scherzato su questo dettaglio, affermando che Kojima ha in questo modo previsto un futuro divenuto realtà pochi mesi dopo il lancio del gioco su PS4.

Intanto sembra che Death Stranding 2 sia solo un nome provvisorio, e non è dunque da escludere un titolo diverso per l'opera. Si rimane dunque in attesa di scoprire quale sarà l'eventuale nome definitivo e, soprattutto, cosa narrerà il successore dell'originale Death Stranding.