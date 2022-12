Death Stranding 2: Fragile sembra essere il volto che si cela nel teaser di Kojima

A poche ore di distanza dalla diffusione del nuovo misterioso teaser di Hideo Kojima, ecco che i fan del director nipponico hanno già individuato la possibile risposta che si cela dietro la nuova immagine-enigma del papà di Metal Gear Solid.

Sovrapponendo i contorni della figura misteriosa apparsa nell'ultimo teaser di Hideo Kojima a quelli di Fragile di Death Stranding, interpretata da Lea Seydoux, scopriamo come il volto ritratto sia proprio quello dell'attrice francese, che per l'appunto ha già collaborato con Kojima al primo capitolo della serie. ll game director nipponico, comprensibilmente, non ha ancora reagito alle teorie dei fan, ma è ormai ben chiaro che stia preparando un grosso annuncio riguardo al suo nuovo progetto.

I dubbi riguardo ad un imminente reveal di un seguito di Death Stranding diventano sempre meno, e sembra pressoché certo un annuncio ufficiale del titolo nel corso dei The Game Awards 2022. Non ci sentiamo di escludere a priori che il reveal possa invece riguardare Overdose, il nuovo horror in sviluppo in collaborazione con Microsoft, ma gli indizi puntano ormai tutti in direzione Death Stranding 2.

Ad accompagnare Lea Seydoux nel nuovo progetto di Kojima ci saranno Elle Fanning e Shioli Kutsuna, con le attrici che sono già state rivelate pubblicamente nel corso dei mesi passati.