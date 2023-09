Death Stranding 2 sta per mostrarsi in uno State of Play? L'indizio in una foto di Kojima

In seguito al più recente State of Play dedicato alle esclusive di terze parti, gli appassionati del mondo PlayStation sono desiderosi di un altro evento incentrato sui titoli first party e sulle produzioni scomparse dai radar da qualche tempo. Stando ad una foto pubblicata sui social, sembrerebbe che il sogno dei fan stia per realizzarsi.

Tutto nasce da un post su X (il social network conosciuto fino a poco fa come Twitter) di Ayako, la giovane assistente personale di Hideo Kojima che sulla piattaforma si occupa della pubblicazione di contenuti dedicati al game designer ed alle sue attività. L'ultimo scatto messo online su X mostra Kojima di spalle mentre sta lavorando al PC, il cui schermo è parzialmente visibile.

Come spesso accade in questi casi, qualcuno ha pensato bene di analizzare la porzione di monitor in vista, scoprendo un dettaglio molto interessante. Nella parte alta della finestra è visibile il titolo del progetto che lo sviluppatore sta montando, che lascia poco spazio alle interpretazioni: si legge infatti "State of Play trailer_DS2".

Sembrerebbe quindi che, per un banale errore, sia stato svelato che Kojima sta lavorando ad un nuovo filmato di Death Stranding 2 che verrà mostrato in uno State of Play, il quale potrebbe non essere molto lontano.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Death Stranding 2 potrebbe uscire nell'estate 2024, secondo un leaker.