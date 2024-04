In Death Stranding 2 ci sarà anche Neil Druckmann? Sembra proprio di sì

I profili social di Hideo Kojima hanno accolto una serie di post legati al celebre sviluppatore di Naughty Dog, Neil Druckmann, che sembra essere diventato uno dei tanti personaggi di Death Stranding 2 On The Beach.

Kojima ha infatti pubblicato alcune foto che mostrano Druckmann negli studi della software house, dove è stato scansionato grazie alle particolari strumentazioni del team di sviluppo in grado di generare un modello 3D di un soggetto. Se già il fatto che uno dei principali autori di The Last of Us Parte 2 sia stato scansionato suggerisce la presenza dello sviluppatore in Death Stranding 2 On The Beach, a darne l'ulteriore conferma è un altro scatto: vediamo infatti un'immagine del protagonista del gioco con la dicitura 'One of Us Neil Druckmann', scritta con il font di The Last of Us.

Insomma, in maniera simile a quanto accaduto nel primo capitolo, anche in Death Stranding 2 ci saranno numerose guest star e non possiamo escludere che lo sviluppatore Sony sarà uno degli NPC che ci affideranno incarichi nel mondo di gioco.

In attesa di poterne sapere di più sul gioco e sulle altre celebrità che faranno parte della storia, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato all'analisi dell'ultimo trailer di Death Stranding 2.

