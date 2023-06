Death Stranding 2 con Nicolas Cage? Kojima alimenta la pazza idea con una foto

Nicolas Cage e Hideo Kojima nella stessa foto: non serve aggiungere altro per sottolineare l'interesse suscitato dall'ultimo, inatteso scatto condiviso dal boss di Kojima Productions per riferirci di aver accolto la star hollywoodiana nei suoi studi.

Nelle poche ore trascorse dalla sua pubblicazione, il post social di Kojima in compagnia di Nicolas Cage (e della mascotte dei Kojima Productions Ludens) ha già raggiunto le due milioni di visualizzazioni, a ulteriore riprova della straordinaria curiosità alimentata nella community.

La 'visita di cortesia' di Nicolas Cage negli studi di Kojima Productions sta infatti spingendo gli appassionati a sperare nella partecipazione dell'attore hollywoodiano al progetto di Death Stranding 2, soprattutto considerando il già nutrito cast dell'avventura post-apocalittica del papà di Metal Gear.

È di poche settimane fa, d'altronde, l'aggiornamento di Elle Fanning sullo sviluppo di Death Stranding 2, con l'attrice statunitense che si è detta entusiasta del lavoro che sta portando avanti con il team di Kojima per concretizzare la visione creativa dell'esclusiva PlayStation 5. E voi, cosa ne pensate della possibile partecipazione di Nicolas Cage al progetto di Death Stranding 2? Date un'occhiata all'ultima foto e fatecelo sapere con un commento.