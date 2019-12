Death Stranding 2? L'interprete di Heartman ha pubblicato un misterioso messaggio!

Death Stranding è entrato nelle case dei videogiocatori solamente da un mese, ma già c'è chi si interroga sul possibile futuro dell'IP: vedremo mai un sequel del gioco?

Interrogato in merito nel corso delle ultime settimane, Kojima non ha escluso di poter realizzare un sequel di Death Stranding. Ora, a gettare ulteriore mistero è intervenuto Nicolas Winding Refn, regista danese parte del cast del titolo di Kojima Productions. Nel gioco, l'uomo veste i panni di Heartman, personaggio dal difficile trascorso personale, presentato ufficialmente in un trailer di Death Stranding presentato al San Diego Comic-Con 2019. Ebbene, tramite il proprio account Twitter ufficiale, Nicolas Winding Refn ha pubblicato un cinguettio alquanto intrigante. Se il testo recita solamente "Cari amici", in allegato troviamo uno scatto raffigurante il regista in compagnia di Hideo Kojima, sul quale troviamo incise le parole "Heartman tornerà".



Come prevedibile, il Tweet ha istantaneamente alimentato le speranze legate ad un nuovo gioco legato all'universo di Death Stranding. La genericità del messaggio lascia tuttavia ampio spazio all'immaginazione: Nicolas Winding Refn potrebbe ad esempio aver già deciso di prender parte al prossimo progetto di Hideo Kojima? In reazione al cinguettio alcuni utenti hanno suggerito anche il possibile arrivo di un DLC di Death Stranding dedicato ad Heartman o, persino, una trasposizione cinematografica del gioco! Quale sia il reale significato di questo inatteso cinguettio è insomma ora difficile a dirsi: quali sono le vostre ipotesi?