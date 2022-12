Death Stranding 2: non solo Decima, il gioco di Kojima sfrutta MetaHuman di Epic

Vi state chiedendo come sia possibile che i volti presenti nel reveal trailer di Death Stranding 2 abbiano raggiunto un livello qualitativo così elevato? Sappiate allora che la risposta è nascosta nello stesso trailer ed è legata ad Epic Games.

Nei momenti finali del filmato d'annuncio mostrato sul palco dei The Game Awards 2022, infatti, è possibile scoprire che la nuova opera di Hideo Kojima non fa uso esclusivamente del Decima Engine, ma sfrutta anche un particolare tool dell'Unreal Engine 5 che prende il nome di MetaHuman. Si tratta di uno strumento tecnologico frutto del lavoro degli autori di Fortnite Capitolo 4 di cui vi abbiamo parlato a più riprese nel corso degli ultimi mesi. Attraverso l'utilizzo di questa tecnologia, è possibile riprodurre volti fotorealistici da zero oppure scansionare quelli di un attore per ricrearne una versione poligonale incredibilmente dettagliata, come quello di Keanu Reeves visto nella tech demo di Matrix.

In attesa di scoprire se il gioco farà uso anche di altri strumenti del motore Epic, vi ricordiamo che potete già leggere la nostra anteprima di Death Stranding 2. Per chi volesse approfondire il funzionamento di questa tecnologia, inoltre, sulle nostre pagine è disponibile uno speciale dedicato proprio a MetaHuman, il tool targato Epic Games per l'Unreal Engine 5.