Death Stranding 2 non è mai stato in sviluppo per Google Stadia: parla Kojima

Le ironiche coincidenze sono una strana creatura. Mentre in rete trovano diffusione diverse immagini leak di Overdose, presunto nuovo gioco di Hideo Kojima, il game director discute di rumor e fake news nell'ultima puntata del suo podcast Brain Structure.

Durante l'appuntamento, che per l'occasione ha ospitato l'amico e conduttore dei The Game Awards Geoff Keighley, l'autore di Death Stranging ha commentato diverse indiscrezioni emerse negli ultimi anni e che lo hanno visto coinvolto a vario titolo. Accanto ai commenti di Kojima sul caso Abandoned, ha trovato spazio anche una smentita ufficiale.

Nel corso del podcast, il game director ha infatti smentito di aver mai preso in considerazione la possibilità di realizzare Death Stranding 2 in esclusiva su Google Stadia. "Sono in buoni rapporti con Phil Harrison da tempo, sin dall'epoca di Metal Gear. - ha raccontato Hideo Kojima - L'ipotesi che Death Stranding, per di più un sequel, fosse in lavorazione come esclusiva Google Stadia è infondata, e il fatto che Phil Harrison lo abbia rifiutato è impossibile!". L'autore videoludico si è detto incerto sulle ragioni che abbiano portato alla diffusione di una tale indiscrezione, aggiungendo di aver evitato di commentarla in precedenza per evitare che la questione potesse dilungarsi.



Di recente, Hideo Kojima ha invece incontrato Jim Ryan e diversi altri esponenti di Sony interactive Entertainment, ma al momento non vi sono stati annunci ufficiali in merito alla natura del suo prossimo gioco.