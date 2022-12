Death Stranding 2: un noto e apprezzato personaggio non sarà presente nel titolo di Kojima

Il 2022 è stato un anno fondamentale per il mondo dei videogiochi ma, seppure questo sia stato caratterizzato da moltissime produzioni di altissimo spessore, possiamo dire senza mezzi termini che questo che ormai sta per giungere alla sua conclusione è stato anche l'anno del futuro lavoro di Kojima Productions.

Nella notte dei The Game Awards, tenutisi tra l'8 ed il 9 dicembre 2022, Kojima ha presentato al mondo intero Death Stranding 2, ovvero il sequel di una delle produzioni videoludiche più importanti e di spessore degli ultimi anni. Le informazioni conosciute circa quello che sarà il prossimo progetto in uscita esclusiva su PlayStation 5 sono ancora poche e limitate al "semplice" trailer di presentazione dei TGA.

Tuttavia, tra conferme degli attori famosi presenti in Death Stranding 2 e non solo, nelle ultime ore sono sopraggiunte delle brutte notizie circa la mancanza di un personaggio importante nel sequel della celebre IP, le quali vanno però a fornire un quadro più chiaro circa la composizione totale del cast selezionato. Stando a quanto dichiarato dal doppiatore Darren Jacobs, che ha lavorato attivamente al primo capitolo, il personaggio di Heartman non sarà presente in Death Stranding 2.

Si tratta di un elemento molto importante nell'analisi complessiva della narrazione del primo capitolo, soprattutto a causa della toccante storia che coinvolge direttamente Heartman e la sua famiglia. Ciò nonostante, lo stesso doppiatore ha annunciato la mancanza del noto membro della Bridges, senza però spiegare tutti i dettagli che stanno dietro tale decisione.

Dunque, la notizia che segue il recente inizio della fase di mo-cap lascia intravedere uno spiraglio di luce sull'intero progetto ideato da Kojima. Ciò nonostante, almeno per il momento, sarà necessario attendere l'arrivo di nuove informazioni ufficiali per poter scoprire al meglio ciò che Death Stranding 2 avrà da offrirci.