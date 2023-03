Death Stranding 2, novità in arrivo domani? Hideo Kojima stuzzica il pubblico

Spotify's podcast "Brain Structure". The final episode of Season 1 will be available tomorrow! In both Japanese and English.



26 ???

25 Chvrches

24 Kikuko Inoue

23 Troy Baker

22 Elle Fanning

21 Shioli Kutsuna

18 Nicolas W Refn

17 Norman Reedus pic.twitter.com/PKexG5AQRT