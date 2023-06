Death Stranding 2, novità in arrivo da Sony? Jim Ryan fa visita a Kojima

Dopo gli incontri tra Hideo Kojima e lo staff Sony susseguitisi nel corso del mese di maggio, il game director al lavoro su Death Stranding 2 ha dato ora il benvenuto anche a Jim Ryan.

Il presidente di Sony Interactive Entertainment si è infatti recato in visita agli studi di Koima Productions, dove è stato immortalato in uno scatto in compagnia dello stesso Hideo Kojima. Sullo sfondo, l'ormai celebre Ludens, mascotte della software house autrice di Death Stranding. La fotografia, che potete visionare in calce, è stata diffusa dal team di sviluppo tramite i propri account social ufficiali, senza tuttavia dettagli ulteriori legati alle ragioni dell'incontro.

Dopo l'assenza di Death Stranding 2 alla Summer Game Fest, è possibile che la dirigenza di casa PlayStation stia interloquendo con Kojima Productions con l'obiettivo di definire la strategia comunicativa per la prossima presentazione del sequel di Death Stranding. Sul progetto aleggia ancora una fitta aura di mistero, generatasi in seguito alla pubblicazione del primo trailer di Death Stranding 2, presentato sul palco dei The Game Awards 2022.



Attesa in esclusiva su PlayStation 5, la nuova epopea post-apocalittica vedrà il ritorno di Norman Reedus e Lea Seydoux nei panni di Sam Porter Bridges e Fragile. Al cast si uniranno inoltre Elle Fanning e Shioli Kutsuna. Atteso anche il ritorno in scena di Troy Baker, che nel primo Death Stranding aveva vestito i panni di Higgs.