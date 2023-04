Death Stranding 2, novità da Kojima: arriva la linea di T-shirt griffata DS2

Mentre proseguono le registrazioni dei dialoghi di Death Stranding, i curatori del sito ufficiale di Kojima Productions si premurano di ampliare la propria linea di oggetti da collezione e capi d'abbigliamento con una linea di T-shirt griffata DS2.

L'ultima trovata promozionale della software house fondata e diretta da Hideo Kojima si riallaccia quindi all'universo fantascientifico di Death Stranding per dare modo a tutti i fan di Sam Bridges e Fragile di 'indossare la propria passione'.

Le T-shirt di DS2 riprendono il logo ufficiale di Death Stranding 2 per riproporne i caratteri con una stampa serigrafica resa ancora più evidente dalla totale assenza di ulteriori elementi grafici e dal contrasto monocromatico con lo sfondo in colorazione nera o bianca.

Le magliette di Death Stranding 2 vengono proposte nelle taglie Small, Medium, Large, XL e XXL e sono già acquistabili sullo store ufficiale di Kojima Productions al prezzo unitario di 37,95 euro: in calce alla notizia trovate il link con tutte le informazioni per acquistare le T-shirt. In attesa di un aggiornamento sullo sviluppo di questa importante esclusiva PlayStation 5, vi lasciamo in compagnia di questo approfondimento dedicato all'ultimo focus di Kojima sull'iperrealismo fotografico di Death Stranding 2.