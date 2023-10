Death Stranding 2, State of Play o Game Awards? Kojima stuzzica ancora i fan

Death Stranding 2 è ancora avvolto nel mistero: l'unica certezza è che Hideo Kojima ci sta lavorando attivamente e, anzi, potrebbe tornare a mostrarsi presto. Dopo gli indizi su un possibile State of Play con Death Stranding 2, il celebre game designer stuzzica nuovamente tutti i suoi fan.

In un nuovo post su Twitter/X, Kojima si limita infatti a riportare un'immagine relativa ai The Game Awards con la data della nuova edizione, prevista per il 7 dicembre 2023. Un post che potrebbe non essere affatto casuale, considerato che il secondo episodio di Death Stranding è stato mostrato ufficialmente proprio in occasione dei The Game Awards 2022.

Come se non bastasse, l'account Twitter/X ufficiale dei Game Awards ha commentato il post di Kojima con due cuori. L'amicizia tra il leader di Kojima Productions ed il presentatore Geoff Keighley non è certo una novità, ma che questi possano essere segnali per una nuova presentazione di Death Stranding 2 proprio durante la kermesse di fine anno? Gli indizi sembrano muoversi in tal direzione, ed a questo punto non resta che attendere il prossimo 7 dicembre per possibili novità concrete, a meno di PlayStation State of Play a sorpresa legati proprio al prossimo kolossal di Kojima.

Ricordiamo inoltre che Kojima lavora anche a un gioco Xbox incentrato sul Cloud, ancora mai mostrato ufficialmente al pubblico in tutti i suoi particolari: chissà se nei prossimi mesi ci sarà spazio anche per il misterioso Overdose.