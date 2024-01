Death Stranding 2 allo State of Play: Kojima sembra confermarlo

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci circa il ritorno sulle scene di Death Stranding 2 e l'annuncio del nuovo State of Play di Sony PlayStation non ha fatto altro che dare credibilità ai rumor. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Hideo Kojima.

A distanza di poco tempo dall'annuncio fatto dal colosso nipponico, il celebre game designer ha deciso di condividere i banner in lingua inglese e giapponese che indicano l'ora e la data del tanto atteso evento a tema PlayStation. È chiaro che non può trattarsi di una coincidenza, quindi sembrerebbe proprio che il celebre insider billbil-kun abbia nuovamente centrato il bersaglio.

A questo punto, quindi, è davvero improbabile che nel corso dell'evento trasmesso in streaming non si parlerà del titolo definitivo di DS2, che dovrebbe essere Death Stranding 2 On the Beach secondo i leaker e un recente post sui social di Norman Reedus, l'attore che presta volto e voce al protagonista del gioco.

In attesa di poter assistere finalmente al secondo trailer del gioco, che conterrà nuovi indizi sulla trama e forse anche sul gameplay, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'analisi del primo e misterioso trailer di Death Stranding 2, che vi ricordiamo sarà un'esclusiva PlayStation 5.