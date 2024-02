Death Stranding 2 On The Beach: il burattino è legato al teatro giapponese

È impossibile fare a meno di niente: il burattino del trailer di Death Stranding 2 On The Beach ha fatto impazzire i videogiocatori sia per via delle somiglianze con il Mimir di God of War che per via delle sue peculiari movenze. Stando ad alcuni appassionati della cultura nipponica, questo misterioso personaggio si ispira al teatro giapponese.

Come ben ricorderete, ad un certo punto del filmato è possibile vedere che il volto del burattino si trasforma e da un aspetto normale passa ad uno quasi demoniaco, con la bocca che divide a metà la testa e due occhi rossi da demone.

Si tratterebbe di un chiaro riferimento al Bunraku, un tipo di teatro giapponese che si basa proprio sulla manipolazione di burattini come quello visto sulle spalle di Fragile e poi appeso alla cintura di Sam Porter Bridges. In questa tipologia di teatro, il volto dei burattini è di fondamentale importanza e c'è un grande lavoro dietro la realizzazione di questi oggetti, affinché possano essere il più espressivi possibile o addirittura trasformarsi. Ed è proprio questo il caso del personaggio di DS2, che assume una forma demoniaca come alcuni burattini della tradizione.

Se volete sapere altri dettagli sul materiale mostrato allo State of Play, non possiamo che consigliarvi di dare un'occhiata al nostro speciale sui segreti nascosti del nuovo trailer di Death Stranding 2 On the Beach.