Death Stranding 2 On the Beach esce nel 2025: Sam e Fragile protagonisti del nuovo video

Dopo averci immerso nelle atmosfere di Judas con lo Story Trailer e di Stellar Blade con il video Deep Dive, lo State of Play del 31 gennaio fa da sfondo al nuovo, spettacolare filmato di Death Stranding 2, il prossimo capitolo dell'odissea post-apocalittica di Hideo Kojima.

Il trailer sfornato dalle fucine digitali di Kojima Productions, come da tradizione per i video di approfondimento dei giochi firmati dal papà di Metal Gear, è una cornucopia di informazioni e, al tempo stesso, di domande a cui sarà impossibile dare risposta fino al lancio del sequel di DS (e oltre).

Sul fronte del gameplay, il filmato dello State of Play ci aiuta se non altro a scoprire alcune delle innovazioni ludiche e contenutistiche più dirimenti che sperimenteremo nel viaggio da intraprendere insieme a Sam Porter Bridges, come le inondazioni, le frane e l'ampio ventaglio di strumenti, veicoli e armi da utilizzare per superare queste e tante altre avversità.

Sempre grazie al nuovo video propostoci dal team al seguito di Kojima trovano conferma le anticipazioni sul sottotitolo 'On the Beach' di Death Stranding 2 e viene svelata la finestra di commercializzazione della nuova, attesissima avventura di Sam e Fragile: il viaggio per riconnettere il mondo devastato di DS ripartirà nel 2025 su PlayStation 5.