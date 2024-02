Death Stranding 2 On the Beach: Higgs è ispirato a questa icona del cinema?

Hideo Kojima è tornato a spiazzare i suoi fan con il trailer di Death Stranding 2 On the Beach allo State of Play di gennaio. I fan, che stanno analizzando il filmato in ogni suo minimo dettaglio, non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza tra Higgs, che fa il suo ritorno in questo sequel, ed un personaggio iconico del cinema.

Molti, in un primo momento, hanno ricondotto Higgs al personaggio di Joker, con cui sicuramente condivide parte del suo atteggiamento istrionico e provocatorio. Tuttavia, si sta facendo strada una nuova teoria tra la community degli appassionati.

Secondo molti fan, ad ispirare il rinnovato look di Higgs in Death Stranding 2 On the Beach è stato Il Corvo, personaggio ideato da James O'Barr nell'omonimo romanzo e che è successivamente divenuto iconico nella sua trasposizione cinematografica del 1994. A contribuire alla fama del film fu purtroppo la morte prematura di Brandon Lee, con l'attore che rimase mortalmente ferito da una pistola durante le riprese, e con riscritture, controfigure ed effetti digitali che sono stati aggiunti per completare alcune scene in sua assenza. Da allora la pellicola diretta da Alex Proyas ha raggiunto lo status di cult, in parte anche a causa della morte di Lee. ​Che Hideo Kojima si sia davvero ispirato a Il Corvo per dare forma al suo nuovo Higgs?

In paziente attesa che il titolo arrivi nel 2025 su PS5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Death Stranding 2 On the Beach per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Hideo Kojima.