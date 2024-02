Death Stranding 2 On The Beach: Kojima mostra il possibile menu principale

Manca ancora un bel po' di tempo all'arrivo di Death Stranding 2 On The Beach sugli scaffali di tutti i negozi, ma grazie ad un messaggio pubblicato da Hideo Kojima sui social possiamo scoprire tanti piccoli dettagli sull'esclusiva PS5. A questo proposito, uno degli ultimi di questi post potrebbe aver svelato quale sarà il menu principale.

Qualche giorno fa, infatti, il celebre game designer ha condiviso sui suoi profili social personali uno scatto che lo raffigura mentre indossa un paio di cuffie ed impugna un DualSense per giocare una build di Death Stranding 2 On the Beach. Oltre a confermare che il titolo si trova già in una fase avanzata dei lavori ed è quindi giocabile, lo scatto ci mostra in anteprima quella che sarà la schermata iniziale dell'esclusiva PlayStation 5, ossia il menu attraverso il quale potremo avviare una nuova partita, continuare il gioco oppure accedere alle opzioni. A fare da sfondo alla schermata, in cui predomina il colore rosso, troviamo l'immagine di Fragile mentre ha tra le braccia la bambina che sembra essere Lou.

Prima di lasciarvi all'immagine, così che possiate vedere anche voi il menu del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Death Stranding 2 On the Beach basata sullo spettacolare trailer mostrato da Sony PlayStation al più recente State of Play.