Death Stranding 2 On The Beach: non ci sperate, questo personaggio non tornerà

Sulla scorta dei numerosi e intensi dibattiti scatenati dal trailer di Death Stranding 2: On The Beach mostrato al PlayStation State of Play di gennaio, Hideo Kojima si è sentito in dovere di dissipare uno dei dubbi che sta attanagliando la comunità.

Il lungo filmato proiettato all'evento PlayStation s'è rivelato una vera e propria parata di stelle. Accanto ai volti noti di Norman Reedus (Sam Porter Bridges), Léa Seydoux (Fragile) e Troy Baker (un Higgs in versione robo-samurai munito di chitarra elettrica!), si sono mostrati anche i personaggi di Elle Fanning e dei registi George Miller e Fatih Akin.

Tra i grandi assenti figura tuttavia Mads Mikkelsen, che nel primo Death Stranding ha interpretato l'importante personaggio di Clifford Unger dando prova di grandi abilità attoriali. Cliff ha lasciato un segno così profondo nel cuore dei fan, che molti di loro hanno scritto a Kojima cercando conferme in merito alla sua presenza nel nuovo gioco. L'autore giapponese si è dunque sentito in dovere di precisare fin da ora che, per il dispiacere dei fan, Cliff non sarà presente in Death Stranding 2: On The Beach: "Abbiamo ricevuto tanti messaggi entusiastici da parte vostra che dicevano: 'Voglio anche Cliff in Death Stranding 2!'. Tuttavia, Mads non apparirà in On The Beach", ha scritto Kojima sul suo profilo personale di X.

Nulla da fare quindi, l'attore danese (e di riflesso il suo carismatico alter ego) non saranno della partita nel 2025, anno in cui Death Stranding 2: On the Beach arriverà in esclusiva su PlayStation 5.